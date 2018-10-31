Из-за тумана в Украине закрыли два морских канала
В нескольких портах действуют ограничения лоцманского проведения судов.
Сегодня, 31 октября, в Украине наблюдается туман, из-за чего в южных регионах закрыли два черноморских канала.
В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь
Закрыты Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
Кроме того, из-за осложнения погодных условий в портах Бердянск, Мариуполь, Николаев и Южный действуют ограничения лоцманского проведения судов.
Ранее сообщалось, что туман охватил почти половину Украины. В Укргидрометцентре отмечали, что видимость может снизиться до 200-500 м.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+16°... +8°
- Днепр+12°... +5°
- Донецк+9°... +2°
- Житомир+16°... +10°
- Запорожье+12°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+14°... +8°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+7°... +2°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+15°... +10°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+20°... +11°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+9°... +3°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+17°... +9°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+19°... +11°
Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:81 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:35
Закат18:10
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей