В нескольких портах действуют ограничения лоцманского проведения судов.

Из-за тумана в Украине закрыли два морских канала / Marion Golsteijn, https://commons.wikimedia.org

Сегодня, 31 октября, в Украине наблюдается туман, из-за чего в южных регионах закрыли два черноморских канала.

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Закрыты Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Кроме того, из-за осложнения погодных условий в портах Бердянск, Мариуполь, Николаев и Южный действуют ограничения лоцманского проведения судов.

Ранее сообщалось, что туман охватил почти половину Украины. В Укргидрометцентре отмечали, что видимость может снизиться до 200-500 м.