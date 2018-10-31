В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь

Ночью в столице столбик термометра не опустился ниже +12,2°.

Октябрь в Киеве устанавливает температурные рекорды / УНИАН

Температура ночью 30 октября в Киеве повторила рекорд: столбик термометра не опустился ниже +12,2°.

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Последний раз такая теплая ночь в столице была в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В обсерватории отмечают: принимая во внимание на высокий температурный фон, нынешний октябрь будет одним из самых теплых за 137 лет.

Напомним, теплый октябрь в Киеве установил пять температурных рекордов. В четверг, 18 октября, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +23,1°, что на 1,3° выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1967 году.