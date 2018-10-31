В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь

13:00, 31 октября 2018
93
0

Ночью в столице столбик термометра не опустился ниже +12,2°.

Октябрь в Киеве устанавливает температурные рекорды / УНИАН
Октябрь в Киеве устанавливает температурные рекорды / УНИАН

Температура ночью 30 октября в Киеве повторила рекорд: столбик термометра не опустился ниже +12,2°.

Сегодня в Киеве без осадков, температура до +16°

Последний раз такая теплая ночь в столице была в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В обсерватории отмечают: принимая во внимание на высокий температурный фон, нынешний октябрь будет одним из самых теплых за 137 лет.

Напомним, теплый октябрь в Киеве установил пять температурных рекордов. В четверг, 18 октября, был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до +23,1°, что на 1,3° выше предыдущего максимума для этого дня, который был зафиксирован в 1967 году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#рекорд
Читайте также
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре
Из-за тумана в Украине закрыли два морских канала Из-за тумана в Украине закрыли два морских канала
В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь В Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта) Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео) В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео)
В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек (видео) В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек (видео)
В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +16° В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +16°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
756 мм
4.8 м/с
0 %
Лента новостей