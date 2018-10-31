Судан пострадал от сильного наводнения

11:46, 31 октября 2018
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Из-за наводнения в некоторых районах нет воды и электроэнергии.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате сильного наводнения в городе Порт-Судан.

Францию и Испанию засыпало снегом (видео)

Молодой человек утонул в восточной части города. Пятеро получили травмы, когда пытались перейти улицу, однако были сметены потоками воды, передает Floodlist

Из-за наводнения в некоторых районах нет воды и электроэнергии. Сотни голов скота утонули. 

Разрушены дома, магазины, многим людям приходится жить просто на улице. В то же время дожди в стране продолжаются.

Напомним, число жертв непогоды, охватившей почти всю территорию Италии, возросло до девяти человек.

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Теги: #наводнение#Судан
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