Судан пострадал от сильного наводнения
Из-за наводнения в некоторых районах нет воды и электроэнергии.
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате сильного наводнения в городе Порт-Судан.
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Молодой человек утонул в восточной части города. Пятеро получили травмы, когда пытались перейти улицу, однако были сметены потоками воды, передает Floodlist.
Из-за наводнения в некоторых районах нет воды и электроэнергии. Сотни голов скота утонули.
Разрушены дома, магазины, многим людям приходится жить просто на улице. В то же время дожди в стране продолжаются.
Напомним, число жертв непогоды, охватившей почти всю территорию Италии, возросло до девяти человек.
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