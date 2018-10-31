Судан пострадал от сильного наводнения

Из-за наводнения в некоторых районах нет воды и электроэнергии.

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Один человек погиб, пятеро пострадали в результате сильного наводнения в городе Порт-Судан.

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Молодой человек утонул в восточной части города. Пятеро получили травмы, когда пытались перейти улицу, однако были сметены потоками воды, передает Floodlist.

Из-за наводнения в некоторых районах нет воды и электроэнергии. Сотни голов скота утонули.

Разрушены дома, магазины, многим людям приходится жить просто на улице. В то же время дожди в стране продолжаются.

Напомним, число жертв непогоды, охватившей почти всю территорию Италии, возросло до девяти человек.