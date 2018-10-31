Смертельная непогода в Италии: число жертв возросло до 12 человек
Местами порывы ветра достигали 180 км/ч.
Число жертв непогоды, которая охватила почти всю территорию Италии, достигло 12 человек.
В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео)
Большинство жертв были придавлены поваленными ветром деревьями, сообщает ANSA.
Местами порывы ветра достигали 180 км/ч, вызывая 10-метровые волны. За 48 часов пожарные совершили более 7 тысяч выездов, связанных с подтоплениями, оползнями и падением деревьев.
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Напомним, власти итальянской Венеции в понедельник, 29 октября, заявили, что 70% города оказались под водой, высота стояния которой поднялась до отметки 149 сантиметров над уровнем моря.
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