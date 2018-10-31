Смертельная непогода в Италии: число жертв возросло до 12 человек

Местами порывы ветра достигали 180 км/ч.

Последствия непогоды в Италии / REUTERS

Число жертв непогоды, которая охватила почти всю территорию Италии, достигло 12 человек.

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Большинство жертв были придавлены поваленными ветром деревьями, сообщает ANSA.

Местами порывы ветра достигали 180 км/ч, вызывая 10-метровые волны. За 48 часов пожарные совершили более 7 тысяч выездов, связанных с подтоплениями, оползнями и падением деревьев.

Напомним, власти итальянской Венеции в понедельник, 29 октября, заявили, что 70% города оказались под водой, высота стояния которой поднялась до отметки 149 сантиметров над уровнем моря.