Смертельная непогода в Италии: число жертв возросло до 12 человек

10:27, 31 октября 2018
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Местами порывы ветра достигали 180 км/ч.

Последствия непогоды в Италии / REUTERS
Последствия непогоды в Италии / REUTERS

Число жертв непогоды, которая охватила почти всю территорию Италии, достигло 12 человек. 

В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео)

Большинство жертв были придавлены поваленными ветром деревьями, сообщает ANSA

Местами порывы ветра достигали 180 км/ч, вызывая 10-метровые волны. За 48 часов пожарные совершили более 7 тысяч выездов, связанных с подтоплениями, оползнями и падением деревьев.

Напомним, власти итальянской Венеции в понедельник, 29 октября, заявили, что 70% города оказались под водой, высота стояния которой поднялась до отметки 149 сантиметров над уровнем моря.

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Теги: #Италия#наводнение#шторм
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