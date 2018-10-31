Синоптики предупреждают о тумане в Украине

09:17, 31 октября 2018
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Видимость снизится до 200-500 м.

В Украине сегодня ожидается туман / фото УНИАН
В Украине сегодня ожидается туман / фото УНИАН

В среду, 31 октября, во многих областях Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"31 октября утром на Правобережье местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается с 4 ноября. 31 октября температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +14...+18 градусов.

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Теги: #погода#туман
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