Сегодня в Киеве без осадков, температура до +16°

08:30, 31 октября 2018
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Вечером в столице до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 октября, в Киеве без осадков, температура до +16°.

В сети появились фото окутанного туманом Киева

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер юго-восточный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 16:37.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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