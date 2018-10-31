Сегодня в Киеве без осадков, температура до +16°
Вечером в столице до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 октября, в Киеве без осадков, температура до +16°.
В сети появились фото окутанного туманом Киева
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер юго-восточный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 16:37.
Как сообщал УНИАН, 31 октября в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода.
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- Винница+16°... +8°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+11°... +3°
- Житомир+17°... +10°
- Запорожье+15°... +5°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+14°... +8°
- Кировоград+16°... +6°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+10°... +4°
- Тернополь+19°... +10°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+19°... +8°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+13°... +6°
- Чернигов+14°... +6°
- Черновцы+20°... +11°
Виргиния, США
+ 7 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:81 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:35
Закат18:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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