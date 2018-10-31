Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
На юге температура до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода.
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Погода на сегодня. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.
На западе Украины ясно и без осадков. Температура до +21°.
В северных областях без осадков. Температура до +16°. В центре облачно с прояснениями, температура до +18°.
Согласно народному прогнозу, 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +8°
- Днепр+15°... +5°
- Донецк+12°... +2°
- Житомир+18°... +10°
- Запорожье+16°... +5°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+15°... +8°
- Кировоград+18°... +7°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+19°... +10°
- Полтава+13°... +5°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+11°... +3°
- Тернополь+19°... +9°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+18°... +10°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+15°... +7°
- Черновцы+20°... +10°
Виргиния, США
+ 8 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+8 °
Влажность:79 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:35
Закат18:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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