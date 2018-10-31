Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

08:10, 31 октября 2018
13
0

На юге температура до +22°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода.

В сети появились фото окутанного туманом Киева

Погода на сегодня. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины ясно и без осадков. Температура до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +16°. В центре облачно с прояснениями, температура до +18°.

Прогноз на 31 октября / УНИАН
Прогноз на 31 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта) Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео) В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео)
Нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет Нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет
В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +16° В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +16°
Францию и Испанию засыпало снегом (видео) Францию и Испанию засыпало снегом (видео)
Морозы близко: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине Морозы близко: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине
Шторм в Италии: число жертв возросло до девяти человек (видео) Шторм в Италии: число жертв возросло до девяти человек (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
756 мм
5.0 м/с
0 %
Лента новостей