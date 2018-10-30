В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati

22:47, 30 октября 2018
112
0

Автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены при пожаре в порту итальянской Савоны.

Венеция ушла под воду: появились яркие фото последствий непогоды в Италии

Причиной пожара стала непогода, которая вчера накрыла почти всю территорию Италии, сообщает Европравда со ссылкой на La Repubblica.

Потоки воды прошлой ночью затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару, который потушили только во вторник утром.

Автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены в результате пожара / repubblica.it
Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены в результате пожара / repubblica.it

Как сообщалось, количество жертв непогоды в Италии, которая вчера накрыла ряд регионов страны, увеличилось до 11.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Италия#пожар#автомобили
Читайте также
В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек (видео) В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек (видео)
Снегопады во Франции вызвали транспортный коллапс, 200 тысяч домов остались без света Снегопады во Франции вызвали транспортный коллапс, 200 тысяч домов остались без света
Погода в Украине на завтра: последний день октября будет теплым и солнечным (видеопрогноз) Погода в Украине на завтра: последний день октября будет теплым и солнечным (видеопрогноз)
Ушла под воду: впечатляющие кадры затопления Венеции (видео) Ушла под воду: впечатляющие кадры затопления Венеции (видео)
Морозы близко: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине Морозы близко: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине
Шторм в Италии: число жертв возросло до девяти человек (видео) Шторм в Италии: число жертв возросло до девяти человек (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
76 %
755 мм
4.6 м/с
2 %
Лента новостей