В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati

Автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

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Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены при пожаре в порту итальянской Савоны.

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Причиной пожара стала непогода, которая вчера накрыла почти всю территорию Италии, сообщает Европравда со ссылкой на La Repubblica.

Потоки воды прошлой ночью затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару, который потушили только во вторник утром.

Автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены в результате пожара / repubblica.it

Как сообщалось, количество жертв непогоды в Италии, которая вчера накрыла ряд регионов страны, увеличилось до 11.