В Италии из-за непогоды дотла сгорели несколько сотен автомобилей Maserati (видео)
Автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.
Несколько сотен автомобилей Maserati были уничтожены при пожаре в порту итальянской Савоны.
Венеция ушла под воду: появились яркие фото последствий непогоды в Италии
Причиной пожара стала непогода, которая вчера накрыла почти всю территорию Италии, сообщает Европравда со ссылкой на La Repubblica.
Потоки воды прошлой ночью затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару, который потушили только во вторник утром.
Автомобили предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.
Видео: Liguria Notizie
Как сообщалось, количество жертв непогоды в Италии, которая вчера накрыла ряд регионов страны, увеличилось до 11.
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