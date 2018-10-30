Нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет

21:20, 30 октября 2018
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Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом.

Нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет \ the-city.kiev
Нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет \ the-city.kiev

Нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет.

Бабье лето в Киеве установило пять температурных рекордов

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет не опустила столбик ниже +12,2 градуса», - говорится в сообщении.

«Нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет», - добавили в обсерватории.

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Теги: #Киев#тепло#рекорд
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