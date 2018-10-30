В Италии число жертв непогоды выросло до 11 человек (видео)
В некоторых городах страны парализовано движение транспорта и закрыты учебные заведения.
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Виргиния, США
+ 8 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+7 °
Влажность:76 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:34
Закат18:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
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