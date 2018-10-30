Снегопады во Франции вызвали транспортный коллапс, 200 тысяч домов остались без света
Толстый слой снега покрыл дороги в городах, сотни автомобилей остановились.
В юго-центральной Франции сильные снегопады вызвали хаос на дорогах и оставили без света почти 200 тыс. домов.
Францию и Испанию засыпало снегом (видео)
Как сообщает Reuters, уровень снега местами достигал 40 см.
Неожиданные несезонные снегопады поразили регион Овернь-Рона-Альпы и близлежащие районы на юг и на запад от Лиона.
Толстый слой снега покрыл дороги в городах, сотни автомобилей остановились.
Около 900 грузовиков застряли на дорогах. Для очистки дорог была развернута спецтехника.
Французский энергопоставщик Enedis сообщил, что 195 тыс. домов в двух центральных регионах страны, Лимузэне и Центр-Долина Луары, остались без света.
Haute-Loire: le préfet regrette "le désordre" généré par les poids lourds et véhicules qui ont bravé les interdictions de circulation pic.twitter.com/BIgaPot4rN— BFMTV (@BFMTV) 30 октября 2018 г.
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