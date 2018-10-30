В сети появились фото окутанного туманом Киева

Видимость в столице упала до 200-500 метров.

Утром Киев окутал туман / Информатор

Утром 30 октября Киев окутал густой туман.

Гидрометцентр сообщал, что видимость в столице упала до 200-500 метров. Впечатляющими фотографиями утренней мглы делятся пользователи соцсетей.

Напомним, в ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается с 4 ноября.