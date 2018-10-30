В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +16°

17:00, 30 октября 2018
13
0

Завтра в столице сохранится теплая погода.

В Киеве завтра будет тепло / photographers.ua, jDtnt
В Киеве завтра будет тепло / photographers.ua, jDtnt

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 октября, в Киеве без осадков, температура до +16°.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер юго-восточный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 16:37.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Погода в Украине на завтра: последний день октября будет теплым и солнечным (видеопрогноз) Погода в Украине на завтра: последний день октября будет теплым и солнечным (видеопрогноз)
Ушла под воду: впечатляющие кадры затопления Венеции (видео) Ушла под воду: впечатляющие кадры затопления Венеции (видео)
Францию и Испанию засыпало снегом (видео) Францию и Испанию засыпало снегом (видео)
В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Морозы близко: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине Морозы близко: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь в Украине
Непогода в Италии: погибли шесть человек (фото, видео) Непогода в Италии: погибли шесть человек (фото, видео)
Жителей Киева и области предупреждают о тумане Жителей Киева и области предупреждают о тумане

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
76 %
755 мм
4.6 м/с
2 %
Лента новостей