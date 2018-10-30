В Киеве завтра ожидается переменная облачность, температура до +16°

Завтра в столице сохранится теплая погода.

В Киеве завтра будет тепло / photographers.ua, jDtnt

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 31 октября, в Киеве без осадков, температура до +16°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер юго-восточный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 16:37.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода.

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