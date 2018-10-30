Погода в Украине на завтра: последний день октября будет теплым и солнечным (видеопрогноз)

Небольшое похолодание ожидается на востоке страны.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°.

На западе Украины ясно и без осадков. Температура до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +16°. В центре облачно с прояснениями, температура до +18°.

Согласно народному прогнозу, 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.