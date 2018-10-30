Погода в Украине на завтра: последний день октября будет теплым и солнечным (видеопрогноз)

16:30, 30 октября 2018
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Небольшое похолодание ожидается на востоке страны.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в Украине без осадков, в большинстве областей сохранится теплая погода.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

Подробный прогноз погоды на завтра. На востоке солнечно, температура до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +22°. 

На западе Украины ясно и без осадков. Температура до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +16°. В центре облачно с прояснениями, температура до +18°.

Согласно народному прогнозу, 31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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