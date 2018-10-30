Ушла под воду: впечатляющие кадры затопления Венеции (видео)

16:04, 30 октября 2018
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29 октября ночью в итальянском городе произошел масштабный потоп.

Венеция ушла под воду. 70% города оказались под водой, уровень которой достиг 149 см над уровнем моря.

Чтобы просто перейти улицу, людям приходилось по пояс брести в воде. К счастью, обошлось без жертв. Нынешний уровень воды является самым высоким в Венеции с ноября 2012 года. Тогда вода в городе поднялась на 121 см выше уровня моря.

Венеция ушла под воду: появились яркие фото последствий непогоды в Италии

Синоптики прогнозируют - в ближайшее время вода в Венеции может подняться до 160 см. Город, который пересекает множество каналов, часто страдает от подтоплений. Экологи связывают это с изменением климата на планете. Если человечеству вовремя не принять меры, подобные катаклизмы будут случаться все чаще.

Из-за ливней и штормов в последнее время пострадала значительная часть Италии. Во многих регионах объявлены штормовые предупреждения, сотни школ закрыты. Самый высокий уровень штормового предупреждения по состоянию на понедельник объявлен в областях Лигурия, Ломбардия, Фриули, Венето и Тренто на севере страны и Абруццо в центральной части, а также на Сицилии.

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Теги: #экология#климат#потоп#венеция#климатические изменения
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