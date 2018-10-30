Францию и Испанию засыпало снегом (видео)

15:25, 30 октября 2018
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В Испании из-за метелей без электричества остались 53 тысячи домов.

Европа страдает от снегопадов / twitter.com/neilsonfrance
Европа страдает от снегопадов / twitter.com/neilsonfrance

Во Франции и Испании бушует непогода: во многих регионах прошли снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром. 

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Порывы ветра до 130 километров в час и сильные наводнения угрожают французскому острову Корсика. В то же время в континентальной части Франции синоптики прогнозируют метели, град и шквальный ветер, говорится в сюжете ТСН.

От холода и снежной бури страдает и Испания. Здесь из-за метелей без электричества остались 53 тысячи домов. Больше всего пострадал северный регион Астурия, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за снегопада пострадали автомобильные и железнодорожные пути.

Напомним, в городе Алматы (Казахстан) снегопад парализовал дорожное движение.

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Теги: #снег#Испания#Франция
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