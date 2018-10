Францию и Испанию засыпало снегом (видео)

В Испании из-за метелей без электричества остались 53 тысячи домов.

Порывы ветра до 130 километров в час и сильные наводнения угрожают французскому острову Корсика. В то же время в континентальной части Франции синоптики прогнозируют метели, град и шквальный ветер, говорится в сюжете ТСН.

От холода и снежной бури страдает и Испания. Здесь из-за метелей без электричества остались 53 тысячи домов. Больше всего пострадал северный регион Астурия, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за снегопада пострадали автомобильные и железнодорожные пути.

10cm overnight in La Tania - Video by @snowretreat #snow #neige #MyPlayground #Les3Vallees pic.twitter.com/mTJxkNGk3o

Deep #snow cover in #Loire and HauteLoire, #France overnight last night 30th October. A number of motorists were reported stranded!

Photo à Saint-Just-Malmont #Severeweather#ExtremeWeather#Snowfallpic.twitter.com/Tn3GWTXkc3