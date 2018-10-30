Францию и Испанию засыпало снегом (видео)
В Испании из-за метелей без электричества остались 53 тысячи домов.
Во Франции и Испании бушует непогода: во многих регионах прошли снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром.
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Порывы ветра до 130 километров в час и сильные наводнения угрожают французскому острову Корсика. В то же время в континентальной части Франции синоптики прогнозируют метели, град и шквальный ветер, говорится в сюжете ТСН.
От холода и снежной бури страдает и Испания. Здесь из-за метелей без электричества остались 53 тысячи домов. Больше всего пострадал северный регион Астурия, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за снегопада пострадали автомобильные и железнодорожные пути.
10cm overnight in La Tania - Video by @snowretreat#snow#neige#MyPlayground#Les3Valleespic.twitter.com/mTJxkNGk3o— Les 3 Vallées (@3Vallees_france) 30 октября 2018 г.
Deep #snow cover in #Loire and HauteLoire, #France overnight last night 30th October. A number of motorists were reported stranded!— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 30 октября 2018 г.
Photo à Saint-Just-Malmont #Severeweather#ExtremeWeather#Snowfallpic.twitter.com/Tn3GWTXkc3
Напомним, в городе Алматы (Казахстан) снегопад парализовал дорожное движение.
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