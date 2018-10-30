Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Конец октября в Украине будет теплым.

Похолодание в Украине ожидается 4 ноября / УНИАН

В ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается с 4 ноября.

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Прогноз погоды на завтра. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +14...+18 градусов. На юге и на западе +17...+21 градус. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В восточных областях завтра усилится юго-восточный ветер до штормовмих порывов до 15-20 метров в секунду. Дожди, преимущественно небольшие, вероятны местами на западе и севере", - пишет она.

По словам Диденко, похолодание в Украине и дожди ожидаются 4 ноября.

Напомним, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.