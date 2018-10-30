Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
Конец октября в Украине будет теплым.
В ближайшие дни по всей Украине будет сохраняться теплая погода, похолодание ожидается с 4 ноября.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°
Прогноз погоды на завтра. Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +14...+18 градусов. На юге и на западе +17...+21 градус. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"В восточных областях завтра усилится юго-восточный ветер до штормовмих порывов до 15-20 метров в секунду. Дожди, преимущественно небольшие, вероятны местами на западе и севере", - пишет она.
По словам Диденко, похолодание в Украине и дожди ожидаются 4 ноября.
Напомним, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +10°
- Днепр+20°... +8°
- Донецк+20°... +5°
- Житомир+16°... +10°
- Запорожье+20°... +8°
- Ивано-Франковск+22°... +8°
- Киев+16°... +10°
- Кировоград+19°... +9°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+21°... +10°
- Львов+20°... +11°
- Николаев+19°... +10°
- Одесса+17°... +12°
- Полтава+17°... +7°
- Ровно+20°... +9°
- Симферополь+22°... +9°
- Сумы+14°... +5°
- Тернополь+20°... +8°
- Харьков+18°... +4°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+15°... +9°
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