В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Землетрясение произошло на острове Северный.

В Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 30 октября, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 64 км на юго-восток от населенного пункта Ваитара на острове Северный. Очаг землетрясения залегал на глубине 227,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.