В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

12:57, 30 октября 2018
36
0

Землетрясение произошло на острове Северный.

В Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 30 октября, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

В Греции произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 64 км на юго-восток от населенного пункта Ваитара на острове Северный. Очаг землетрясения залегал на глубине 227,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение
Читайте также
В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Шторм в Италии: число жертв возросло до девяти человек (видео) Шторм в Италии: число жертв возросло до девяти человек (видео)
Непогода в Италии: погибли шесть человек (фото, видео) Непогода в Италии: погибли шесть человек (фото, видео)
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта) Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
Число жертв наводнения в Иордании возросло до 21 человека Число жертв наводнения в Иордании возросло до 21 человека

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
4.6 м/с
1 %
Лента новостей