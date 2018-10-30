Шторм в Италии: число жертв возросло до девяти человек (видео)
Из-за непогоды закрыт аэропорт Генуи.
Число жертв непогоды, охватившей почти всю территорию Италии, возросло до девяти человек.
Непогода в Италии: погибли шесть человек (фото, видео)
По всей стране прошли сильные дожди, которые сопровождались штормовым ветром (порывы доходили до 100 км/ч). 30 октября число жертв увеличилось до девяти человек, передает ANSA.
Особенно сложная ситуация в Лигурии, где без электричества остались более 20 тысяч человек. В городе Рапалло волны вынесли на берег десятки яхт, также из-за непогоды закрыт аэропорт Генуи.
Число жертв непогоды в Италии возросло до 9
Ранее сообщалось, что погода в Италии улучшится только в конце недели.
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