Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
До конца октября в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей Киева и области предупреждают о тумане
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"30-31 октября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.
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