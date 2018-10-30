Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

11:44, 30 октября 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

До конца октября в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30-31 октября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.

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Теги: #погода
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