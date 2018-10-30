Непогода в Италии: погибли шесть человек (фото, видео)
Местами порывы ветра превышают 100 км/ч.
Дожди и сильный ветер, охватившие почти всю территорию Италии, привели к гибели еще шести человек.
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Местами порывы ветра превышают 100 км/ч. Во многих районах идут проливные дожди. В результате падения деревьев погибли люди в населенных пунктах Альбисола-Супериоре (Лигурия), Неаполь, Фельтре (Венето), Кастрокьело и Террачина (Лацио), передает Stormnews со ссылкой на Sky TG24.
Из-за непогоды многие люди травмированы, в частности, в Риме госпитализированы 5 человек.
В области Венеция без электричества остались 160 тысяч человек. Во многих районах страны нарушено автомобильное, железнодорожное и паромное сообщение.
Метеорологи говорят, что погода в Италии улучшится только в конце недели.
#Maltempo#29ottobre | ⚠️ Aggiornamento picco di marea. @ICPSMVenezia: punta massima di— Comune di Venezia (@comunevenezia) 29 октября 2018 г.
140 cm alle ore 20
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#Maltempo#29ottobre | il vento di #scirocco sferza le #Zattere a #Venezia.@ICPSMVenezia@DetourismVenice@LuigiBrugnaro@muoversivenezia@veneziaunicapic.twitter.com/jNtsTZOhSG— Comune di Venezia (@comunevenezia) 29 октября 2018 г.
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате непогоды в Италии.
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