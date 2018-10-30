Непогода в Италии: погибли шесть человек (фото, видео)

Местами порывы ветра превышают 100 км/ч.

Венецию накрыло наводнение / REUTERS

Дожди и сильный ветер, охватившие почти всю территорию Италии, привели к гибели еще шести человек.

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Местами порывы ветра превышают 100 км/ч. Во многих районах идут проливные дожди. В результате падения деревьев погибли люди в населенных пунктах Альбисола-Супериоре (Лигурия), Неаполь, Фельтре (Венето), Кастрокьело и Террачина (Лацио), передает Stormnews со ссылкой на Sky TG24.

Из-за непогоды многие люди травмированы, в частности, в Риме госпитализированы 5 человек.

В области Венеция без электричества остались 160 тысяч человек. Во многих районах страны нарушено автомобильное, железнодорожное и паромное сообщение.

Метеорологи говорят, что погода в Италии улучшится только в конце недели.

Ранее сообщалось о четырех погибших в результате непогоды в Италии.