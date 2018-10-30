Жителей Киева и области предупреждают о тумане

09:10, 30 октября 2018
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 30 октября, в Киеве и Киевской области ожидается туман, видимость ухудшится до 200 м.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 октября ночью и утром по г. Киеву и области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября в Киеве пройдет дождь. Температура воздуха днем +16°, вечером до +14°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек. Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 16:39.

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Теги: #Киев#погода#туман
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