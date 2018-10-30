Жителей Киева и области предупреждают о тумане
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Сегодня, 30 октября, в Киеве и Киевской области ожидается туман, видимость ухудшится до 200 м.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"30 октября ночью и утром по г. Киеву и области туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 октября в Киеве пройдет дождь. Температура воздуха днем +16°, вечером до +14°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек. Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 16:39.
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