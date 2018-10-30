В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°

08:30, 30 октября 2018
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Вечером в столице температура до +14°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, 30 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +16°.

Погода на неделю: в Украине без осадков, в среду ожидается небольшое похолодание (карта)

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:42, а зайдет в 16:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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