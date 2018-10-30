Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
На юге температура до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 октября, в Украине почти без осадков, во всех регионах будет тепло.
Погода на неделю: в Украине без осадков, в среду ожидается небольшое похолодание (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке солнечно, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидается переменная облачность. Температура до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура до +21°.
В северных областях пасмурно, но без осадков. Температура до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура до +21°.
Согласно народному прогнозу, 30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +10°
- Днепр+21°... +8°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+20°... +8°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+16°... +10°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+19°... +3°
- Луцк+20°... +10°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+20°... +10°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+19°... +7°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+22°... +9°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+19°... +9°
- Харьков+18°... +4°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+17°... +9°
- Чернигов+16°... +8°
- Черновцы+21°... +10°
Виргиния, США
+ 5 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+3 °
Влажность:74 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:34
Закат18:11
Видимость:16 км
Фаза луны:
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