Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

08:10, 30 октября 2018
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На юге температура до +23°.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 октября, в Украине почти без осадков, во всех регионах будет тепло.

Погода на неделю: в Украине без осадков, в среду ожидается небольшое похолодание (карта)

Прогноз погоды на сегодня. На востоке солнечно, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидается переменная облачность. Температура до +23°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях пасмурно, но без осадков. Температура до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура до +21°.

Прогноз на 30 октября / УНИАН
Прогноз на 30 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу.

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Теги: #погода
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