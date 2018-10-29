Венеция ушла под воду: появились яркие фото последствий непогоды в Италии
Италия страдает от непогоды - в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение, сотни школ закрыты.
Власти итальянской Венеции в понедельник, 29 октября, заявили, что 70% города оказались под водой, высота стояния которой поднялась до отметки 149 сантиметров над уровнем моря.
Город, который пронизан каналами, из-за погодных условий часто подвергается подтоплениям, но нынешний уровень воды является крайне высоким, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AP.
Синоптики предсказывают, что в ближайшее время она может подняться даже до 160 сантиметров.
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Нынешний уровень воды, по данным службы статистики города, является самым высоким с ноября 2012 года. А до 160 сантиметров вода в Венеции последний раз поднималась в декабре 1979 года. Губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, когда затопило Венецию и Флоренцию.
Из-за ливней и штормов в течение последнего времени пострадала значительная часть Италии. Во многих регионах объявлены штормовые предупреждения, сотни школ закрыты. Наивысший уровень штормового предупреждения по состоянию на понедельник объявлен в областях Лигурия, Ломбардия, Фриули, Венето и Тренто на севере страны и Абруццо в центральной части, а также на Сицилии.
Как сообщал УНИАН, накануне сильный дождь и ветер в итальянской области Калабрия привели к человеческим жертвам. Итальянские СМИ со ссылкой на полицию в воскресенье, 28 октября сообщили о гибели четырех человек в результате оползня в районе города Кротоне.
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