Завтра в Киеве без осадков, температура до +16°

17:00, 29 октября 2018
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В столице завтра будет тепло.

Завтра в Киеве без осадков / photographers.ua, jDtnt
Завтра в Киеве без осадков / photographers.ua, jDtnt

Согласно данным Погода УНИАН, 30 октября, в Киеве без осадков, температура до +16°.

Погода на неделю: в Украине без осадков, в среду ожидается небольшое похолодание (карта)

Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:42, а зайдет в 16:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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