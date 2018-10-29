Завтра в Киеве без осадков, температура до +16°

В столице завтра будет тепло.

Завтра в Киеве без осадков / photographers.ua, jDtnt

Согласно данным Погода УНИАН, 30 октября, в Киеве без осадков, температура до +16°.

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Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:42, а зайдет в 16:39.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.

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