Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
На юге температура до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.
Погода на неделю: в Украине без осадков, в среду ожидается небольшое похолодание (карта)
Погода на завтра. На востоке солнечно, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидается переменная облачность. Температура до +23°.
На западе Украины без осадков. Температура до +21°.
В северных областях пасмурно, но без осадков. Температура до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура до +21°.
Согласно народному прогнозу, 30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 октября
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Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+18°... +10°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+15°... +8°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+21°... +8°
- Киев+16°... +9°
- Кировоград+19°... +11°
- Луганск+17°... +8°
- Луцк+17°... +11°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+18°... +13°
- Полтава+16°... +11°
- Ровно+16°... +9°
- Симферополь+23°... +7°
- Сумы+14°... +10°
- Тернополь+18°... +9°
- Харьков+15°... +9°
- Херсон+21°... +12°
- Хмельницкий+17°... +10°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+16°... +9°
- Черновцы+22°... +9°
Виргиния, США
+ 10 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+10 °
Влажность:74 %
Давление:747 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:33
Закат18:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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