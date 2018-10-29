Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 29 октября 2018
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На юге температура до +23°.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 октября, в Украине без осадков, во всех регионах будет тепло.

Погода на неделю: в Украине без осадков, в среду ожидается небольшое похолодание (карта)

Погода на завтра. На востоке солнечно, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидается переменная облачность. Температура до +23°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях пасмурно, но без осадков. Температура до +17°. В центре облачно с прояснениями, температура до +21°.

Согласно народному прогнозу, 30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу.

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Теги: #погода
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