У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

15:11, 29 октября 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 29 октября, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 171 км на юго-восток от острова Хатидзедзима. Очаг землетрясения залегал на глубине 91,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.

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Теги: #Япония
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