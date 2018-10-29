Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В понедельник, 29 октября, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 171 км на юго-восток от острова Хатидзедзима. Очаг землетрясения залегал на глубине 91,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.