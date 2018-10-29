Число жертв наводнения в Иордании возросло до 21 человека

13:57, 29 октября 2018
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По меньшей мере 35 человек получили ранения.

В Иордании увеличилось число жертв наводнения / REUTERS
В Иордании увеличилось число жертв наводнения / REUTERS

Не менее 21 человека погибли в результате внезапного наводнения в Иордании. Большинство погибших - школьники, которые приехали на пикник.

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По меньшей мере 35 человек получили ранения. Несколько людей числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может увеличиться, сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в ущелье примерно в 60 км к юго-западу от столицы Аммана. Для проведения спасательной операции были направлены вертолеты, суда и водолазы. 

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Теги: #наводнение#Иордания
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