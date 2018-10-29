Число жертв наводнения в Иордании возросло до 21 человека

По меньшей мере 35 человек получили ранения.

В Иордании увеличилось число жертв наводнения / REUTERS

Не менее 21 человека погибли в результате внезапного наводнения в Иордании. Большинство погибших - школьники, которые приехали на пикник.

Читайте также Супертайфун "Юту" обрушился на Северные Марианские острова

По меньшей мере 35 человек получили ранения. Несколько людей числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв может увеличиться, сообщает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в ущелье примерно в 60 км к юго-западу от столицы Аммана. Для проведения спасательной операции были направлены вертолеты, суда и водолазы.