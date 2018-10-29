Погода на неделю: в Украине без осадков, в среду ожидается небольшое похолодание (карта)

Почти всю неделю в Украине будет сухо.

На этой неделе в Украине будет сухо / the-city.kiev

Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будет сухо, в среду в восточных областях ожидается похолодание.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +23°, в остальных регионах до +14°...+21°.

Прогноз на 29 октября / УНИАН

Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 октября. Без осадков, на юге до +23°.

Прогноз на 30 октября / УНИАН

В среду, 31 октября, практически без осадков. Самая теплая погода будет на юге и западе - до +21°. В остальных регионах до +16°.

Прогноз на 31 октября / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране +2°…+10°, днем на юге и западе до +18°.

Прогноз на 1 ноября / УНИАН

В пятницу практически без осадков. На юге до +19°, в остальных регионах до +17°.

Прогноз на 2 ноября / УНИАН

3 и 4 ноября в Украине ожидается переменная облачность. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +2°, на остальной территории +4°…+10°. Днем температура по стране +11°...+18°. В воскресенье ночью на востоке до +2°, днем в Украине от +11° до +19°.

Прогноз на 3 ноября / УНИАН

Прогноз на 4 ноября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

29 октября — муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная — возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, — к ненастью. 30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу.

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31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.

1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Если в этот день будет полная осенняя грязь — до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней). Высоко летят перелетные птицы — снега будет много, а низко — мало. 2 ноября. Волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.

3 ноября. Дмитриевская родительская суббота. День Иллариона. С этого дня начинает заметать пороша. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает — весной рано зацветут подснежники. 4 ноября — праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.

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