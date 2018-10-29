Погода на неделю: в Украине без осадков, в среду ожидается небольшое похолодание (карта)
Почти всю неделю в Украине будет сухо.
Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будет сухо, в среду в восточных областях ожидается похолодание.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +23°, в остальных регионах до +14°...+21°.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 октября. Без осадков, на юге до +23°.
В среду, 31 октября, практически без осадков. Самая теплая погода будет на юге и западе - до +21°. В остальных регионах до +16°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране +2°…+10°, днем на юге и западе до +18°.
В пятницу практически без осадков. На юге до +19°, в остальных регионах до +17°.
3 и 4 ноября в Украине ожидается переменная облачность. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +2°, на остальной территории +4°…+10°. Днем температура по стране +11°...+18°. В воскресенье ночью на востоке до +2°, днем в Украине от +11° до +19°.
Народный прогноз погоды в Украине
29 октября — муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная — возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, — к ненастью. 30 октября — День пророка Осии. Кукушка кукует на сухом дереве — к морозу.
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
31 октября — день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет — сколько снегу ни падать, все будет таять.
1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. Наступали настоящие морозы. Если в этот день будет полная осенняя грязь — до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней). Высоко летят перелетные птицы — снега будет много, а низко — мало. 2 ноября. Волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.
3 ноября. Дмитриевская родительская суббота. День Иллариона. С этого дня начинает заметать пороша. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает — весной рано зацветут подснежники. 4 ноября — праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+21°... +10°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +9°
- Ивано-Франковск+20°... +8°
- Киев+19°... +9°
- Кировоград+21°... +11°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+17°... +10°
- Ровно+16°... +9°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+14°... +10°
- Тернополь+18°... +9°
- Харьков+15°... +9°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+16°... +10°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+16°... +8°
- Черновцы+21°... +10°