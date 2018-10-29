Супертайфун "Юту" обрушился на Северные Марианские острова
"Юту" является самым мощным тайфуном за всю историю наблюдений на островах Сайпан и Тиниан.
Супертайфун "Юту" обрушился на Северные Марианские острова в Тихом океане. Многие острова, среди которых популярный среди туристов Сайпан, значительно пострадали.
На Китай надвигается тайфун "Конг-рэй"
Пострадавшие регионы из-за тайфуна остались без воды и электричества, приостановилось также дорожное движение. Местная администрация обратилась к федеральным службам США с просьбой об экстренной помощи, передает Синьхуа.
Максимальная скорость ветра в момент выхода на сушу составила 85 м/с, что стало новым рекордом для тайфунов в нынешнем году. "Юту" также является самым мощным тайфуном за всю историю наблюдений на островах Сайпан и Тиниан.
Сейчас известно о гибели одного человека на Северных Марианских островах, еще несколько пострадали. Тайфун повредил сотни домов и оставил множество жителей без крова. Местный аэропорт был закрыт. Спасательная операция разворачивается достаточно медленно из-за проблем с транспортом, водо- и электроснабжением.
Напомним, в результате сильного наводнения в Иране за последние несколько дней погибли девять человек.
Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+21°... +10°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +9°
- Ивано-Франковск+20°... +8°
- Киев+19°... +9°
- Кировоград+21°... +11°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+17°... +10°
- Ровно+16°... +9°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+14°... +10°
- Тернополь+18°... +9°
- Харьков+15°... +9°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+16°... +10°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+16°... +8°
- Черновцы+21°... +10°