"Юту" является самым мощным тайфуном за всю историю наблюдений на островах Сайпан и Тиниан.

Последствия тайфуна "Юту" / REUTERS

Супертайфун "Юту" обрушился на Северные Марианские острова в Тихом океане. Многие острова, среди которых популярный среди туристов Сайпан, значительно пострадали.

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Пострадавшие регионы из-за тайфуна остались без воды и электричества, приостановилось также дорожное движение. Местная администрация обратилась к федеральным службам США с просьбой об экстренной помощи, передает Синьхуа.

Максимальная скорость ветра в момент выхода на сушу составила 85 м/с, что стало новым рекордом для тайфунов в нынешнем году. "Юту" также является самым мощным тайфуном за всю историю наблюдений на островах Сайпан и Тиниан.

Сейчас известно о гибели одного человека на Северных Марианских островах, еще несколько пострадали. Тайфун повредил сотни домов и оставил множество жителей без крова. Местный аэропорт был закрыт. Спасательная операция разворачивается достаточно медленно из-за проблем с транспортом, водо- и электроснабжением.

Напомним, в результате сильного наводнения в Иране за последние несколько дней погибли девять человек.