Пожарная опасность сохранится до 31 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

До конца месяца во многих областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, температура до +18°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29-31 октября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской и Хмельницкой областях преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 29 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +23°.