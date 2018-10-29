В Украине сохраняется пожарная опасность

09:42, 29 октября 2018
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Пожарная опасность сохранится до 31 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

До конца месяца во многих областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29-31 октября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской и Хмельницкой областях преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 29 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +23°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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