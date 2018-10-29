В Киеве сегодня без осадков, температура до +18°
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 октября в Киеве без осадков, температура до +18°.
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 17:45.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +23°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+19°... +9°
- Днепр+21°... +10°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+20°... +9°
- Ивано-Франковск+20°... +8°
- Киев+19°... +9°
- Кировоград+21°... +11°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+17°... +10°
- Ровно+16°... +9°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+14°... +10°
- Тернополь+18°... +9°
- Харьков+15°... +9°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+16°... +10°
- Черкассы+20°... +7°
- Чернигов+16°... +8°
- Черновцы+21°... +10°
Виргиния, США
+ 9 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+8 °
Влажность:74 %
Давление:747 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:07:33
Закат18:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей