В Киеве сегодня без осадков, температура до +18°

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 октября в Киеве без осадков, температура до +18°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:37, а зайдет в 17:45.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +23°.

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