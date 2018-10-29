В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

На юге температура до +23°.

В Украине сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +23°.

На востоке практически без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +21°.

В северных областях пасмурно, без осадков. Температура до +15°. В центре облачно с прояснениями, температура до +22°.

Прогноз на 29 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 октября — муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная, возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, — к ненастью.

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