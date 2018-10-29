В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
На юге температура до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +23°.
На востоке практически без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +21°.
В северных областях пасмурно, без осадков. Температура до +15°. В центре облачно с прояснениями, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 29 октября — муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная, возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, — к ненастью.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+20°... +10°
- Донецк+20°... +7°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+21°... +9°
- Ивано-Франковск+20°... +8°
- Киев+18°... +9°
- Кировоград+21°... +11°
- Луганск+19°... +8°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +11°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+18°... +11°
- Ровно+17°... +10°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+14°... +10°
- Тернополь+18°... +9°
- Харьков+16°... +9°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+16°... +10°
- Черкассы+18°... +8°
- Чернигов+17°... +8°
- Черновцы+21°... +10°
Виргиния, США
+ 8 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+8 °
Влажность:74 %
Давление:747 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:07:33
Закат18:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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