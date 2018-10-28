Из-за непогоды в Италии объявлен красный уровень опасности

В понедельник, 29 октября, в Италии ожидается ухудшение погодных условий.

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Сильный дождь и ветер в итальянской области Калабрия привели к человеческим жертвам.

Итальянские информагентства со ссылкой на полицию в воскресенье, 28 октября сообщили о гибели четырех человек в результате оползня в районе города Кротоне, передает dw.com.

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Погибшие ремонтировали вышедший из строя в результате непогоды трубопровод. Еще один смертельный случай зафиксирован в окрестностях порта Катандзаро, где течением унесло парусное судно.

29 октября в Италии ожидается ухудшение погодных условий. Ведомство по предотвращению чрезвычайных ситуаций объявило красный уровень опасности для ряда областей и автономных регионов страны.

В частности, в Венеции и ряде районов Тосканы 29 октября отменены занятия в школах.

Ранее УНИАН сообщал, что вечером 21 октября на Рим (Италия) обрушился сильный дождь с градом, что привело к сильным затоплениям.