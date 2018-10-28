Теплый воздух в Украине удержится еще несколько дней – синоптики
Снижение температуры согласно сезону будет постепенным и умеренным.
Украинские и западные синоптики прогнозируют, что теплая осенняя погода в Украине продержится как минимум несколько дней.
«Температура воздуха завтра в большинстве областей будет преотличная: +15 +22 градуса. А на крайнем севере – северные районы Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины– +10 +16 градусов. Теплый воздух удержится и ближайшие несколько дней. Дожди вероятны лишь в западных областях, в отдельных районах Севера. А в целом будет преобладать сухая, часто солнечная погода», – отмечает синоптик Наталья Диденко.
«В Киеве понедельник ожидается теплым, до +16 +19 градусов. Хотя и набегут тучки, где-то кому-то на нос упадет пару капель, однако существенные осадки – вряд ли. Вторник будет теплым», – добавляет она.
Эти ожидания разделяют и западные синоптические сайты: снижение температуры согласно сезону будет постепенным и умеренным, указывают специалисты. К примеру, сайт Норвежского метеорологического института ожидает, что в Киеве на протяжении недели дневная температура будет опускаться от +16 в понедельник, до +11 в воскресенье, при этом осадки маловероятны, а облака и солнце будут делить небо над украинской столицей.
Прогноз погоды на понедельник, 29 октября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +18...+20
Николаев – +20...+22
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +19...+21
Донецк – +18...+20
Луганск – +17...+19
Харьков – +16...+18
Киев – +16...+18
Как сообщал УНИАН, синоптики рассказали, какой будет погода в Новогоднюю ночь.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте на Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+20°... +11°
- Донецк+20°... +9°
- Житомир+16°... +9°
- Запорожье+19°... +12°
- Ивано-Франковск+20°... +11°
- Киев+15°... +8°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+10°... +7°
- Львов+14°... +11°
- Николаев+19°... +13°
- Одесса+23°... +14°
- Полтава+19°... +11°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+18°... +10°
- Харьков+19°... +8°
- Херсон+21°... +13°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+24°... +11°