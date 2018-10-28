Теплый воздух в Украине удержится еще несколько дней – синоптики

14:42, 28 октября 2018
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Снижение температуры согласно сезону будет постепенным и умеренным.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Украинские и западные синоптики прогнозируют, что теплая осенняя погода в Украине продержится как минимум несколько дней.

«Температура воздуха завтра в большинстве областей будет преотличная: +15 +22 градуса. А на крайнем севере – северные районы Сумщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины– +10 +16 градусов. Теплый воздух удержится и ближайшие несколько дней. Дожди вероятны лишь в западных областях, в отдельных районах Севера. А в целом будет преобладать сухая, часто солнечная погода», – отмечает синоптик Наталья Диденко.

«В Киеве понедельник ожидается теплым, до +16 +19 градусов. Хотя и набегут тучки, где-то кому-то на нос упадет пару капель, однако существенные осадки – вряд ли. Вторник будет теплым», – добавляет она.

Эти ожидания разделяют и западные синоптические сайты: снижение температуры согласно сезону будет постепенным и умеренным, указывают специалисты. К примеру, сайт Норвежского метеорологического института ожидает, что в Киеве на протяжении недели дневная температура будет опускаться от +16 в понедельник, до +11 в воскресенье, при этом осадки маловероятны, а облака и солнце будут делить небо над украинской столицей.

Прогноз погоды на понедельник, 29 октября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +18...+20

Николаев – +20...+22

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +18...+20

Луганск – +17...+19

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18

Как сообщал УНИАН, синоптики рассказали, какой будет погода в Новогоднюю ночь.

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Теги: #прогноз погоды
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