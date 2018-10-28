В Румынии произошло землетрясение, отголоски дошли до Одесской области
Толчки ощутили жители Одессы, Измаила и Черноморска.
В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение силой в 5,5 баллов.
Неподалеку от Бердянска произошло мощное землетрясение
Соответствующая информация появилась на сайте Геологической службы США. Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Командеу.
В то же время, участники сообщества «Измаил, как он есть» в Facebook сообщают, что почувствовали толчки примерно в 3:37 ночи. Толчки, по их словам, ощущались не только в Измаиле, но и в Одессе.
Сайт «Одесский паблик» со ссылкой на очевидцев сообщил, что толчки ощутили также жители Черноморска, Таирова, Черемушек, Ленпоселка и других.
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