В Румынии произошло землетрясение, отголоски дошли до Одесской области

Толчки ощутили жители Одессы, Измаила и Черноморска.

До Одессы дошло румынское землетрясение / скриншот - usgs.gov

В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение силой в 5,5 баллов.

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Соответствующая информация появилась на сайте Геологической службы США. Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Командеу.

В то же время, участники сообщества «Измаил, как он есть» в Facebook сообщают, что почувствовали толчки примерно в 3:37 ночи. Толчки, по их словам, ощущались не только в Измаиле, но и в Одессе.

Скриншот - Facebook

Сайт «Одесский паблик» со ссылкой на очевидцев сообщил, что толчки ощутили также жители Черноморска, Таирова, Черемушек, Ленпоселка и других.