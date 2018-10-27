В Тихом океане сформировался мощнейший в этом году тайфун (видео)
Стихии уже дали название.
Самый мощный на планете за весь год тафун бушует в Тихом океане. Тайфун-монстр под названием "Юту" уже натворил бед на суше.
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Как передает ТСН, его сокрушительный удар ощутили на себе жители Северных Марианских островов. В зоне стихийного бедствия оказались 50 тысяч человек. Погиб минимум один человек, трое тяжело травмированы.
Самые большие острова этой территории остались без электричества. Ветер со скоростью почти 300 км\ч разбил дома и деревья, словно те были игрушечные. Сейчас супертайфун приближается к территории Филиппин. Метеорологи говорят, что он самый мощный в этом регионе за всю историю наблюдений.
В Тихом океане бушует самый мощный с начала года тайфун-монстр "Юту"
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