В Тихом океане сформировался мощнейший в этом году тайфун (видео)

21:13, 27 октября 2018
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Стихии уже дали название.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

Самый мощный на планете за весь год тафун бушует в Тихом океане. Тайфун-монстр под названием "Юту" уже натворил бед на суше.

На Китай надвигается тайфун "Конг-рэй"

Как передает ТСН, его сокрушительный удар ощутили на себе жители Северных Марианских островов. В зоне стихийного бедствия оказались 50 тысяч человек. Погиб минимум один человек, трое тяжело травмированы.

Самые большие острова этой территории остались без электричества. Ветер со скоростью почти 300 км\ч разбил дома и деревья, словно те были игрушечные. Сейчас супертайфун приближается к территории Филиппин. Метеорологи говорят, что он самый мощный в этом регионе за всю историю наблюдений.

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Теги: #ураган#Тихий океан
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