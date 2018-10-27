Бабье лето возвращается: в воскресенье в большинстве областей Украины будет по-осеннему тепло (карта)
В некоторых областях температура поднимется до +21° тепла.
В воскресенье, 28 октября, в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют теплую погоду.
По данным Укргидрометцентра, немного прохладнее будет только в северных областях.
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На западе Украины ожидается 7-9° тепла ночью. Днем в Волынской и Ривненской областях 11-14 градусов, а в других западных областях температура поднимется до 21 градуса выше нуля. Также на западе во всех областях, кроме Хмельницкой и Черновицкой, пройдут дожди.
В центре преимущественно тепло, 7-9 градусов ночью и 17-21° днем. В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях температура днем - 12-14 градусов. В этих областях также ожидается дождь.
На востоке ожидается теплая погода, столбик термометра будет показывать 7-9° тепла ночью и до +20° днем.
На юге 10-12° тепла ночью, а днем - 19-21° тепла.
Как сообщал УНИАН, синоптики рассказали, какой будет погода в Новогоднюю ночь.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +10°
- Днепр+13°... +9°
- Донецк+13°... +8°
- Житомир+14°... +8°
- Запорожье+14°... +9°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+13°... +9°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+13°... +8°
- Луцк+15°... +7°
- Львов+15°... +8°
- Николаев+18°... +12°
- Одесса+20°... +11°
- Полтава+11°... +10°
- Ровно+16°... +7°
- Симферополь+16°... +11°
- Сумы+10°... +7°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+10°... +8°
- Херсон+19°... +13°
- Хмельницкий+13°... +8°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+19°... +12°