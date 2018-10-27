Бабье лето возвращается: в воскресенье в большинстве областей Украины будет по-осеннему тепло (карта)

15:14, 27 октября 2018
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В некоторых областях температура поднимется до +21° тепла.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В воскресенье, 28 октября, в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют теплую погоду.

По данным Укргидрометцентра, немного прохладнее будет только в северных областях.

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На западе Украины ожидается 7-9° тепла ночью. Днем в Волынской и Ривненской областях 11-14 градусов, а в других западных областях температура поднимется до 21 градуса выше нуля. Также на западе во всех областях, кроме Хмельницкой и Черновицкой, пройдут дожди.

В центре преимущественно тепло, 7-9 градусов ночью и 17-21° днем. В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях температура днем - 12-14 градусов. В этих областях также ожидается дождь.

На востоке ожидается теплая погода, столбик термометра будет показывать 7-9° тепла ночью и до +20° днем.

На юге 10-12° тепла ночью, а днем - 19-21° тепла.

Карта Укргидрометцентра
Карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, синоптики рассказали, какой будет погода в Новогоднюю ночь.

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Теги: #непогода в Украине
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