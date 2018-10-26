Жертвами наводнения в Краснодарском крае стали шесть человек
От наводнений пострадали около 30 городов и сел.
Шесть человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в Краснодарском крае (РФ).
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Тела жертв нашли в Туапсинском и Апшеронском районах края, сообщает Крым. Реалии со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций региона Сергея Капустина.
Есть также пропавшие без вести.
От наводнений пострадали около 30 городов и сел, в том числе Туапсе и Сочи. Затоплены более 2300 домов, в которых жили 5200 человек. В пострадавших районах нет электроэнергии, газа и воды, разрушены автомобильные дороги и мосты.
Из-за наводнения остановлено железнодорожное и автобусное сообщение.
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Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края РФ из-за потопа, вызванного сильными дождями, ввели режим чрезвычайной ситуации.
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