Жертвами наводнения в Краснодарском крае стали шесть человек

16:09, 26 октября 2018
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От наводнений пострадали около 30 городов и сел.

Наводнение в Краснодарском крае / REUTERS
Наводнение в Краснодарском крае / REUTERS

Шесть человек погибли в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в Краснодарском крае (РФ).

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Тела жертв нашли в Туапсинском и Апшеронском районах края, сообщает Крым. Реалии со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций региона Сергея Капустина.

Есть также пропавшие без вести.

От наводнений пострадали около 30 городов и сел, в том числе Туапсе и Сочи. Затоплены более 2300 домов, в которых жили 5200 человек. В пострадавших районах нет электроэнергии, газа и воды, разрушены автомобильные дороги и мосты.

Из-за наводнения остановлено железнодорожное и автобусное сообщение. 

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края РФ из-за потопа, вызванного сильными дождями, ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Теги: #Россия#наводнение
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