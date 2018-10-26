Во многих областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность сохранится в течение 26-31 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"26-31 октября в южных, Кировоградской, Винницкой и большинстве районов восточных, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Сумской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября в южных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.