Жертвами схода селя в Иордании стали 18 человек
Большинство погибших - школьники.
В результате схода селя, вызванного сильными дождями в Иордании, погибли 18 человек, еще несколько десятков пропали без вести.
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Трагедия произошла в ущелье примерно в 60 км к юго-западу от столицы Аммана. Во время схода селя учителя и школьники одной из частных школ Аммана находились в ущелье на пикнике, передает Синьхуа со ссылкой на заявление резиденции премьер-министра Иордании.
Большинство погибших - школьники. Для проведения спасательной операции направлены вертолеты, суда и водолазы. Удалось спасти 34 человека. Несколько десятков числятся пропавшими без вести.
18 человек погибли в результате мощного наводнения в Иордании
Напомним, девять человек погибли, пятеро пропали без вести в результате схода оползня на севере Колумбии.
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