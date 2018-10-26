Жертвами схода селя в Иордании стали 18 человек

13:45, 26 октября 2018
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Большинство погибших - школьники.

Иордания пострадала от сильных дождей / REUTERS
Иордания пострадала от сильных дождей / REUTERS

В результате схода селя, вызванного сильными дождями в Иордании, погибли 18 человек, еще несколько десятков пропали без вести.

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Трагедия произошла в ущелье примерно в 60 км к юго-западу от столицы Аммана. Во время схода селя учителя и школьники одной из частных школ Аммана находились в ущелье на пикнике, передает Синьхуа со ссылкой на заявление резиденции премьер-министра Иордании.

Большинство погибших - школьники. Для проведения спасательной операции направлены вертолеты, суда и водолазы. Удалось спасти 34 человека. Несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Напомним, девять человек погибли, пятеро пропали без вести в результате схода оползня на севере Колумбии.

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Теги: #наводнение#Иордания
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