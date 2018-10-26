Погода на выходные: в Украину придет потепление (карта)
Во многих областях ожидаются дожди.
На выходных в Украине потеплеет, во многих областях пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +8°, днем +13°. В воскресенье также ожидаются осадки, +6°...+14°.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине продолжатся дожди (карта)
Погода во Львове на завтра: пройдет дождь, ночью +7°, днем +12°. В воскресенье ливень, +12°…+14°.
В Луцке в субботу ночью +6°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью +7°, днем +9°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +7°...+14°. В воскресенье до +19°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +12°...+22°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +9°, днем +11°. В воскресенье +8°...+17°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +10°, днем +15°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+21°.
В Симферополе завтра будет ясно, +11°...+16°. В воскресенье +10°...+20°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +11°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура до +18°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +9°, днем +13°. В воскресенье температура до +20°, солнечно.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье +7°...+19°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье без осадков, ночью +6°, днем +16°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +6°, днем +17°. В воскресенье без осадков, ночью +12°, днем до +21°.
В Трускавце в субботу ливень, температура до +16°. В воскресенье температура до +18°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +13°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +11° …+19°.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +10°
- Днепр+13°... +9°
- Донецк+13°... +8°
- Житомир+14°... +8°
- Запорожье+14°... +9°
- Ивано-Франковск+17°... +6°
- Киев+13°... +9°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+13°... +8°
- Луцк+15°... +7°
- Львов+15°... +8°
- Николаев+18°... +12°
- Одесса+20°... +11°
- Полтава+11°... +10°
- Ровно+16°... +7°
- Симферополь+16°... +11°
- Сумы+10°... +7°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+10°... +8°
- Херсон+19°... +13°
- Хмельницкий+13°... +8°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+19°... +12°