Погода на выходные: в Украину придет потепление (карта)

Во многих областях ожидаются дожди.

На выходных в Украине потеплеет / УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, во многих областях пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +8°, днем +13°. В воскресенье также ожидаются осадки, +6°...+14°.

Читайте также Прогноз погоды на сегодня: в Украине продолжатся дожди (карта)

Погода во Львове на завтра: пройдет дождь, ночью +7°, днем +12°. В воскресенье ливень, +12°…+14°.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью +7°, днем +9°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу ливень, температура воздуха +7°...+14°. В воскресенье до +19°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +12°...+22°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +9°, днем +11°. В воскресенье +8°...+17°, солнечно.

Прогноз на 27 октября / УНИАН

Прогноз на 28 октября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +10°, днем +15°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+21°.

В Симферополе завтра будет ясно, +11°...+16°. В воскресенье +10°...+20°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +11°, днем +14°. В воскресенье переменная облачность, температура до +18°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +9°, днем +13°. В воскресенье температура до +20°, солнечно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье +7°...+19°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье без осадков, ночью +6°, днем +16°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +6°, днем +17°. В воскресенье без осадков, ночью +12°, днем до +21°.

В Трускавце в субботу ливень, температура до +16°. В воскресенье температура до +18°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +13°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +11° …+19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.