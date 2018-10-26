Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

На юге Украины объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Сегодня, 26 октября, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем 26 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/сек.

На юге ожидается сильный ветер / Укргидрометцентр

Напомним, 26 октября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей сохранится холодная погода.