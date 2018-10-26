В Греции произошло мощное землетрясение

Три человека были госпитализированы.

В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.

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По данным греческого геодинамического института, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 50 км на юг от острова Закинф, передает Reuters.

Землетрясение ощущалось в Албании, Италии, Ливии и на Мальте. В результате три человека были госпитализированы, был поврежден монастырь. О другом ущербе не сообщается.

Напомним, в среду, 24 октября, у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,9.