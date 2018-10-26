В Греции произошло мощное землетрясение

09:35, 26 октября 2018
296
0

Три человека были госпитализированы.

В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.

У берегов Новой Каледонии произошла серия мощных землетрясений

По данным греческого геодинамического института, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 50 км на юг от острова Закинф, передает Reuters.

Землетрясение ощущалось в Албании, Италии, Ливии и на Мальте. В результате три человека были госпитализированы, был поврежден монастырь. О другом ущербе не сообщается.

Напомним, в среду, 24 октября, у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Греция
Читайте также
В Греции произошло мощное землетрясение В Греции произошло мощное землетрясение
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +8° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +8°
Прогноз погоды на сегодня: в Украине продолжатся дожди (карта) Прогноз погоды на сегодня: в Украине продолжатся дожди (карта)
Погода на завтра: в Украине пройдут дожди, в большинстве областей будет холодно (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине пройдут дожди, в большинстве областей будет холодно (видеопрогноз)
В Одесской области ураган сорвал крышу с детского сада (видео) В Одесской области ураган сорвал крышу с детского сада (видео)
В Киеве объявили штормовое предупреждение В Киеве объявили штормовое предупреждение
Страшное наводнение в России: в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (видео) Страшное наводнение в России: в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
96 %
756 мм
3.9 м/с
68 %
Лента новостей