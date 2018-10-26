В Греции произошло мощное землетрясение
Три человека были госпитализированы.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у западного берега Греции утром 26 октября. Подземные толчки были ощутимы даже в Ливии.
У берегов Новой Каледонии произошла серия мощных землетрясений
По данным греческого геодинамического института, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 50 км на юг от острова Закинф, передает Reuters.
Землетрясение ощущалось в Албании, Италии, Ливии и на Мальте. В результате три человека были госпитализированы, был поврежден монастырь. О другом ущербе не сообщается.
Напомним, в среду, 24 октября, у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+10°... +4°
- Днепр+8°... +3°
- Донецк+7°... +1°
- Житомир+10°... +4°
- Запорожье+8°... +3°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+10°... +4°
- Кировоград+11°... +2°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+9°... +5°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+7°... +2°
- Ровно+10°... +5°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+10°... +2°
- Чернигов+8°... 0°
- Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
+ 5 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+5 °
Влажность:96 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:68 %
Восход:07:30
Закат18:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей