В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +8°

08:30, 26 октября 2018
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Вечером в столице до +4°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 октября, в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

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Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине пройдут дожди, в большинстве сохранится холодная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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