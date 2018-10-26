В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +8°

Вечером в столице до +4°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 октября, в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

Читайте также Непогода в Украине: без света остались 146 населенных пунктов

Подробный прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине пройдут дожди, в большинстве сохранится холодная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.