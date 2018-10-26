Прогноз погоды на сегодня: в Украине продолжатся дожди (карта)

В южных регионах потеплеет.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей сохранится холодная погода.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке ливни, температура до +8°. В южных регионах местами также ожидаются осадки. Температура до +15°.

На западе Украины парктически без осадков. Температура до +12°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +8°. В центре ливни, температура до +11°.

Прогноз на 26 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 октября — Муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар.

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