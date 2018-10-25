Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +8°

17:00, 25 октября 2018
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В столице завтра сохранится холодная погода.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 октября, в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +8°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 5,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:36, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине пройдут дожди, в большинстве сохранится холодная погода.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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