Погода на завтра: в Украине пройдут дожди, в большинстве областей будет холодно (видеопрогноз)

16:30, 25 октября 2018
205
0

Небольшое потепление ожидается на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине пройдут дожди, в большинстве областей сохранится холодная погода.

Непогода в Украине: без света остались 146 населенных пунктов

Прогноз погоды на завтра. На востоке ливни, температура до +8°. В южных регионах местами также ожидаются осадки. Температура до +15°. 

На западе Украины парктически без осадков. Температура до +12°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +8°. В центре ливни, температура до +11°.

Согласно народному прогнозу, 26 октября — Муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +8° Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +8°
Погода на завтра: в Украине пройдут дожди, в большинстве областей будет холодно (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине пройдут дожди, в большинстве областей будет холодно (видеопрогноз)
В Одесской области ураган сорвал крышу с детского сада (видео) В Одесской области ураган сорвал крышу с детского сада (видео)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В Киеве объявили штормовое предупреждение В Киеве объявили штормовое предупреждение
Страшное наводнение в России: в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (видео) Страшное наводнение в России: в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (видео)
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +7° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +7°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
95 %
756 мм
3.9 м/с
68 %
Лента новостей